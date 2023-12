டெஸ்ட் தொடர்- தென் ஆப்பிரிக்கா புறப்பட்ட ரோகித் சர்மா

மும்பை,

இந்திய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட 3 டி20 போட்டிகள், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது.

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடர் நேற்று நிறைவடைந்தது. 3 போட்டிகள் கொண்ட அந்த தொடர் 1-1 என சமனில் முடிந்தது. இதையடுத்து ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்கள் நடைபெற உள்ளன. ஒருநாள் தொடர் 17-ம் தேதி தொடங்குகிறது. இதையடுத்து டெஸ்ட் தொடர் 26-ம் தேதி தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில் டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்க இந்திய அணி கேப்டன் ரோகித் சர்மா இன்று தென் ஆப்பிரிக்கா புறப்பட்டார். அவர் மும்பை விமான நிலையத்தில் நடந்து சென்ற வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Rohit Sharma on the way to South Africa.



- Time to create history in South Africa. pic.twitter.com/ovywJPxkpl