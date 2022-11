அரையிறுதி போட்டியில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் ? - பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் பாபர் அசாமுக்கு அப்ரிடி ஆலோசனை

அடிலெய்டு,

டி20 உலகக்கோப்பை சூப்பர் 12 பிரிவில் லிக் சுற்றில் இன்று காலை நடந்த போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நெதர்லாந்து வெற்றி பெற்றது. நெதர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்ததையடுத்து தென் ஆப்பிரிக்காவின் அரையிறுதி வாய்ப்பு தகர்ந்தது. இதனால், பாகிஸ்தான் - வங்காளதேசம் அணிகளுக்கு அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உருவானது.



இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் - வங்காளதேசம் இடையேயான சூப்பர் 12 சுற்றின் 41வது போட்டி இன்று அடிலெய்டில் நடைபெற்றது.இந்த போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தான் அணிஅரையிறுதி தகுதி பெற்றது.

இந்தியா ,பாகிஸ்தான் , நியூசிலாந்து , இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு பெற்றது.



வருகிற புதன்கிழமை நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன.



இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் 2வது அரையிறுதி போட்டியில் வியாழக்கிழமை மோதுகின்றன.



இந்த 'நிலையில் அரையிறுதி போட்டியில் விளையாடும் பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் பாபர் அசாமுக்கு பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிரடி வீரர் ஷாகித் அப்ரிடி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ;



பாபர் அசாம் ,ஹரிஸ் மற்றும் ஷாதாப் கான் போன்ற அதிரடியை வெளிப்படுத்தும் பேட்டர்கள் தொடக்கத்தில் தேவை. ரிஸ்வானுடன் ஹரிஸ் தொடக்க வீரராக களமிறங்க வேண்டும்., போட்டியில் வெற்றி பெறுவதில் நீங்கள் உறுதியாகவும் சமநிலையான பேட்டிங் வரிசையில் நெகிழ்வாகவும் இருக்க வேண்டும். என தெரிவித்துள்ளார் .

@babarazam258 we need fire power at the top with batters who are showing clear intent like Haris and Shahdab. Plz consider Haris opening with Riz and you one down followed by ur next best hitter. You should be rigid on winning the match and flexible on a balanced batting line up