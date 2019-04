கால்பந்து

ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு தலைவராக ஷேக் சல்மான் மீண்டும் தேர்வு ‘பிபா ’கவுன்சில் உறுப்பினர் ஆனார், பிரபுல் பட்டேல் + "||" + Head of the Asian Football Federation Sheikh Salman selected again

