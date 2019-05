கால்பந்து

பிரிமீயர் லீக்: தொடர்ந்து 2-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச்சென்றது மான்செஸ்டர் சிட்டி + "||" + Manchester City have been crowned Premier League champions - again - after overwhelming Brighton.

