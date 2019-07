கால்பந்து

பெண்கள் உலக கோப்பை கால்பந்து: அமெரிக்க அணி மீண்டும் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லுமா? - நெதர்லாந்துடன் இன்று மோதல் + "||" + Women's World Cup: Will US team win championship again? - Today's clash with the Netherlands

பெண்கள் உலக கோப்பை கால்பந்து: அமெரிக்க அணி மீண்டும் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லுமா? - நெதர்லாந்துடன் இன்று மோதல்