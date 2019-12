கால்பந்து

சென்னையின் எப்.சி. அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக ஓவன் கோய்லி நியமனம் + "||" + Chennai FC Owen Cooley appointed as the team's new coach

சென்னையின் எப்.சி. அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக ஓவன் கோய்லி நியமனம்