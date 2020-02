கால்பந்து

2022-ம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பைக்கான பெண்கள் கால்பந்து போட்டியை நடத்தும் வாய்ப்பை இந்தியா பெற்றது + "||" + India has the opportunity to host the women's soccer tournament for the 2022 Asian Cup

