கால்பந்து

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்தில் கவுகாத்திக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கடைசி நிமிட கோலால் தோல்வியில் இருந்து தப்பியது, சென்னை அணி + "||" + ISL In football In the game against Guwahati Escape from failure, Chennai team

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்தில் கவுகாத்திக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கடைசி நிமிட கோலால் தோல்வியில் இருந்து தப்பியது, சென்னை அணி