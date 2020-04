கால்பந்து

மனித உயிரை விட விளையாட்டு பெரிதல்ல: அவசரப்பட்டு கால்பந்து லீக் போட்டிகளை தொடங்க வேண்டாம் - ‘பிபா’ தலைவர் வேண்டுகோள் + "||" + Sports are not better than human life: Don't start football league games in a hurry - demands FIFA leader

மனித உயிரை விட விளையாட்டு பெரிதல்ல: அவசரப்பட்டு கால்பந்து லீக் போட்டிகளை தொடங்க வேண்டாம் - ‘பிபா’ தலைவர் வேண்டுகோள்