கால்பந்து

வருங்காலத்தில் அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளன தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுவேன் - முன்னாள் கேப்டன் பூட்டியா சொல்கிறார் + "||" + I will contest for the post of All India Football Federation President in the future - Former captain Bhutia

