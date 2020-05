கால்பந்து

மருத்துவமனைகளுக்கு ரூ.5 கோடி நிதியுதவி வழங்கிய கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி + "||" + Lionel Messi Donates Another €500,000 To Argentina Hospital In Battle Against Coronavirus

