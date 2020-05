கால்பந்து

ஜெர்மனியின் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து வீரர்கள் 6 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Six people from three different clubs test positive for COVID-19, confirms Premier League

ஜெர்மனியின் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து வீரர்கள் 6 பேருக்கு கொரோனா