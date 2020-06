கால்பந்து

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து இறுதிப் போட்டி ஜெர்மனி அல்லது போர்ச்சுகலில் நடைபெறும்? + "||" + Champions League to be moved from Istanbul; Germany, Portugal contenders to host delayed final

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து இறுதிப் போட்டி ஜெர்மனி அல்லது போர்ச்சுகலில் நடைபெறும்?