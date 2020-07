கால்பந்து

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில் விளையாட மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு விதிக்கப்பட்ட 2 ஆண்டு தடை நீக்கம் + "||" + Play in the Champions League football tournament Assigned to Manchester City 2 year ban lifted

