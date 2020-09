கால்பந்து

ஐவர் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + Ivar in a football match Prizes for the winning teams Anita Radhakrishnan MLA Presented by

ஐவர் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்