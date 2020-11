கால்பந்து

இந்திய அணியின் தகுதி சுற்று அடுத்த ஆண்டு நடக்கும் - ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு + "||" + The qualifying round of the Indian team will take place next year - Asian Football Confederation announcement

இந்திய அணியின் தகுதி சுற்று அடுத்த ஆண்டு நடக்கும் - ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு