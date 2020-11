கால்பந்து

11 அணிகள் பங்கேற்கும் ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டி இன்று தொடக்கம் முதலாவது ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா-கேரளா மோதல் + "||" + ISL with 11 teams participating Kolkata-Kerala clash in the first match of the football tournament starting today

