கால்பந்து

ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான பிரேசில் கால்பந்து அணியில் நெய்மாருக்கு இடமில்லை + "||" + Neymar left out of Brazil's team for Tokyo Olympics, Dani Alves named captain

ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான பிரேசில் கால்பந்து அணியில் நெய்மாருக்கு இடமில்லை