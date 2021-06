கால்பந்து

ஐரோப்பிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்: பிரான்ஸ் - ஹங்கேரி அணிகள் மோதிய ஆட்டம் டிரா

Hungary hold World Champions France to a tantalising 1-1 draw to keep Euro hopes alive

