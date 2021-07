கால்பந்து

ஐரோப்பிய கால்பந்து; டென்மார்க், இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின + "||" + Euro 2020: England Thrash Ukraine 4-0 To Set Up Semi-Final Clash Against Denmark

ஐரோப்பிய கால்பந்து; டென்மார்க், இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின