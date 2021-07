கால்பந்து

கோபா அமெரிக்கா கால்பந்து: பிரேசில் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி 1-0 கோல் கணக்கில் பெருவை வீழ்த்தியது + "||" + Copa Amrica: Brazil beat Peru 1-0 to qualify for the final

கோபா அமெரிக்கா கால்பந்து: பிரேசில் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி 1-0 கோல் கணக்கில் பெருவை வீழ்த்தியது