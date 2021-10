கால்பந்து

தெற்காசிய கால்பந்து போட்டி : நேபாள அணி தொடர்ந்து ஆதிக்கம். + "||" + Nepal team continues to dominate in South Asian Football Tournament, India remains at 3rd position in points table.

