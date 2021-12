கால்பந்து

தேசிய பெண்கள் கால்பந்து: தமிழக அணி கால்இறுதிக்கு தகுதி + "||" + The Tamil Nadu team qualified for the quarter finals of the National Women's Football Tournament.

