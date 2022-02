கால்பந்து

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து இறுதிப்போட்டி ரஷியாவில் இருந்து மாற்றம்: பாரீசில் நடத்த முடிவு + "||" + Decision to hold in Paris: Transfer from Russia to the Champions League final

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து இறுதிப்போட்டி ரஷியாவில் இருந்து மாற்றம்: பாரீசில் நடத்த முடிவு