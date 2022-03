கால்பந்து

ரஷிய அணி சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்க இடைக்கால தடை..! + "||" + FIFA and UEFA suspend Russia, Russian club teams from all competitions after invasion of Ukraine

