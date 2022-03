கால்பந்து

வெளிநாட்டு வீரர்கள் உக்ரைன், ரஷ்யாவிலிருந்து வெளியேறலாம்: சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம் + "||" + FIFA Says Foreign Players Can Leave Ukraine And Russia

வெளிநாட்டு வீரர்கள் உக்ரைன், ரஷ்யாவிலிருந்து வெளியேறலாம்: சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம்