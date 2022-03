கால்பந்து

ஐ.எஸ்.எல் கால்பந்து : மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஐதராபாத் அணி + "||" + ISL Football Hyderabad beat Mohan Bagan to advance to the final

ஐ.எஸ்.எல் கால்பந்து : மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஐதராபாத் அணி