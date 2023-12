ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; பஞ்சாப் - ஒடிசா அணிகள் நாளை மோதல்..!

, &



MATCHWEEK 11 had it all, now it's time to buckle up for the FINAL MATCHWEEK of 2023! ⚽#ISL #ISL10 #LetsFootball #ISLonJioCinema #ISLonSports18 | @Sports18 @eastbengal_fc @RGPunjabFC @JioCinema pic.twitter.com/zldQQaiHXj