ஹாக்கி

உலக கோப்பை ஆக்கியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நெதர்லாந்து - மற்றொரு ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தை ஊதித்தள்ளியது பெல்ஜியம் + "||" + In the World Cup hockey, Australia defeated Australia to reach the final of the Netherlands - In another match, Belgium has beat England

