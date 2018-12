ஹாக்கி

உலக கோப்பை ஆக்கி போட்டியில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் அணி முதல்முறையாக சாம்பியன் + "||" + For the first time, the Belgian team defeated the Netherlands in the World Cup

உலக கோப்பை ஆக்கி போட்டியில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் அணி முதல்முறையாக சாம்பியன்