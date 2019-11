ஹாக்கி

ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்று ஆக்கி: அமெரிக்காவை பந்தாடியது இந்திய பெண்கள் அணி - ஆண்கள் பிரிவில் ரஷியாவை வென்றது இந்தியா + "||" + Make the Olympic Qualifier Round: Indian women's team played the US - India beat Russia in men's category

ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்று ஆக்கி: அமெரிக்காவை பந்தாடியது இந்திய பெண்கள் அணி - ஆண்கள் பிரிவில் ரஷியாவை வென்றது இந்தியா