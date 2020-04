ஹாக்கி

கொரோனாவினால் பாதித்தவர்களுக்கு உதவ இந்திய பெண்கள் ஆக்கி அணி ரூ.7 லட்சம் நிதிதிரட்டியது + "||" + Indian women's hockey team raised Rs 7 lakh to help those affected by corona

