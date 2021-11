ஹாக்கி

‘ஒற்றுமையும் பிணைப்பும் தான் எங்கள் வெற்றிக்கான காரணம்’ - ஜூனியர் ஹாக்கி அணியின் கேப்டன் + "||" + Unity and team bonding are our main strengths, says Indian junior hockry team captain.

‘ஒற்றுமையும் பிணைப்பும் தான் எங்கள் வெற்றிக்கான காரணம்’ - ஜூனியர் ஹாக்கி அணியின் கேப்டன்