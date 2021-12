ஹாக்கி

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி: முதல் போட்டியில் தென்கொரிய அணியை சந்திக்கிறது இந்தியா + "||" + Indian mens hockey team set to begin their Asian Champions Trophy campaign against Korea

