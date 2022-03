பெண்கள் புரோ ஆக்கி லீக்: ஜெர்மனியை வீழ்த்தி இந்திய அணி பதிலடி!

Best moments 📸 from our WIN in Kalinga Stadium, Bhubaneswar in our 2nd clash against Germany at FIH Hockey Pro League on 13th March 2022 #IndiaKaGame#HockeyIndia#hockeyatitsbest#FIHProLeague@CMO_Odisha@sports_odisha@IndiaSports@Media_SAI@FIH_Hockeypic.twitter.com/dVE0nOzZgt