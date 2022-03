ஹாக்கி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வெல்ல அணிக்கு உதவுவதே இலக்கு: இந்திய ஹாக்கி வீராங்கனை வந்தனா + "||" + My goal is to help the Indian team win gold at the Asian Games

