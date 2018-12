பிற விளையாட்டு

சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்மேளன துணைத்தலைவராக ரனிந்தர் சிங் தேர்வு + "||" + Raninder Singh has been chosen as the Vice President of the International Gun Shooters Federation

சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்மேளன துணைத்தலைவராக ரனிந்தர் சிங் தேர்வு