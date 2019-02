பிற விளையாட்டு

இந்திய பளுதூக்கும் வீராங்கனை காயத்திற்கு பின் முதல் போட்டியில் தங்கம் வென்றார் + "||" + Returning from Injury, Mirabai Chanu wins gold in first competitive meet

இந்திய பளுதூக்கும் வீராங்கனை காயத்திற்கு பின் முதல் போட்டியில் தங்கம் வென்றார்