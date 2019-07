பிற விளையாட்டு

ரூ.15 லட்சம் பரிசுத்தொகைக்கான தேசிய பெண்கள் செஸ் போட்டி - காரைக்குடியில் நடக்கிறது + "||" + National Women Chess Tournament for prizes of Rs 15 lakh - Walking in Karaikudi

ரூ.15 லட்சம் பரிசுத்தொகைக்கான தேசிய பெண்கள் செஸ் போட்டி - காரைக்குடியில் நடக்கிறது