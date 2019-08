பிற விளையாட்டு

டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக பாப் டு பிளிஸ்சிஸ் நீடிப்பார் - தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் + "||" + Faf du Plessis as captain of the Test team - South Africa Cricket Board

டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக பாப் டு பிளிஸ்சிஸ் நீடிப்பார் - தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம்