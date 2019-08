பிற விளையாட்டு

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: சுவிட்சர்லாந்தின் பாசெல் நகரில் நடைபெற உள்ளது + "||" + World Badminton Championship Tournament: To be held in Basel, Switzerland

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: சுவிட்சர்லாந்தின் பாசெல் நகரில் நடைபெற உள்ளது