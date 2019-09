பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா பதக்கம் வெல்லும்- விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ நம்பிக்கை + "||" + India will get medal in Olympic shootings - Sports Minister Kiran Rijiju believes

ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா பதக்கம் வெல்லும்- விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ நம்பிக்கை