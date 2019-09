பிற விளையாட்டு

‘ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வெல்வதே அடுத்த இலக்கு’ - பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்து பேட்டி + "||" + Next goal is to win gold at the Olympics - Interview with badminton player PV Sindhu

‘ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வெல்வதே அடுத்த இலக்கு’ - பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்து பேட்டி