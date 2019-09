பிற விளையாட்டு

உலக மல்யுத்த இறுதிப்போட்டியில் காயத்தால் விலகிய இந்திய வீரர் தீபக் பூனியா வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்றார்

India's Deepak Pooniah, who retired from injury in the World Wrestling final

