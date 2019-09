பிற விளையாட்டு

போதிய போட்டிகளில் பங்கேற்காதது உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தோல்விக்கு காரணம் - சுஷில் குமார் வருத்தம் + "||" + Fought at World Championships to announce to the world I am getting back: Sushil Kumar

போதிய போட்டிகளில் பங்கேற்காதது உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தோல்விக்கு காரணம் - சுஷில் குமார் வருத்தம்