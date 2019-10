பிற விளையாட்டு

உலக தடகள போட்டியில்சங்கிலி குண்டு எறிதலில் போலந்து வீரர் பவெல் 4-வது முறையாக தங்கம் வென்றார் + "||" + Pavel is a Polish soldier in a chain bomb blast He won gold for the 4th time

