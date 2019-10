பிற விளையாட்டு

‘ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு’ சென்னையில் பி.வி.சிந்து பேட்டி + "||" + The goal is to win a gold medal at the Olympics Interview with PV Sindhu in Chennai

‘ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு’ சென்னையில் பி.வி.சிந்து பேட்டி