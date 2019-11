பிற விளையாட்டு

நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் பந்து வீச ஐ.சி.சி. அனுமதி + "||" + New Zealand captain Kane Williamson bowled by ICC Allow

நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் பந்து வீச ஐ.சி.சி. அனுமதி