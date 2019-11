பிற விளையாட்டு

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் சிந்து, பிரனாய் வெற்றி - சாய்னா வெளியேற்றம் + "||" + Hong Kong Open Badminton: Sindhu and Prannoy win in the first round - Saina evacuation

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் சிந்து, பிரனாய் வெற்றி - சாய்னா வெளியேற்றம்