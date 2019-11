பிற விளையாட்டு

ஆணழகன் போட்டியில் பதக்கம் வென்று தந்தை-மகன் சாதனைசென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Medal of honor in the competition Father-Son Adventure Belonging to Chennai

ஆணழகன் போட்டியில் பதக்கம் வென்று தந்தை-மகன் சாதனைசென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள்